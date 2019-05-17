Месси получил одну из высших наград правительства Каталонии

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Месси получил одну из высших наград правительства Каталонии

Капитан "Барселоны" Лионель Месси получил награду от каталонского правительства.

Как сообщает сайт клуба, аргентинец получил Крест Сант-Жорди (Крест Святого Георгия). Отметим, что кроме Месси из футболистов "Барселоны" эту награду получал только Йохан Кройфф.

"Благодарю за награждение Крестом Сант-Жорди. Я очень горд этим признанием и высоко ценю то значение, которое имеет эта награда для каталонцев", - написал Месси в своем Instagram.

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