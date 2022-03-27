Месси получил подарок от Рикельме (фото)
Фото: твиттер "Боки Хуниорс"/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме подарил нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси футболку "Боки Хуниорс" с 10-м номером, сообщает Ole.
Подарок был вручен Месси перед началом матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Аргентина - Венесуэла (3:0). В этой встрече форвард забил один из голов.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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