Месси получил самую высокую оценку от L’Équipe среди игроков ПСЖ за матч против "Бордо"

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Месси получил самую высокую оценку от L’Équipe среди игроков ПСЖ за матч против "Бордо"Фото: инстаграм Месси

Французское издание L’Equipe поставило оценки футболистам матча ПСЖ - "Бордо" (3:0).

Самые высокие оценки получили сразу три игрока парижан - Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Кейлор Навас (7 баллов из 10).

Худшие оценки в ПСЖ у Маркиньоса и Нуну Мендеша - 5 из 10.

Напомним, что во время игры Месси подвергся нападкам со стороны фанатов ПСЖ.

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