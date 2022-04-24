Месси получил самую высокую оценку в ПСЖ за матч с "Лансом"

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Месси получил самую высокую оценку в ПСЖ за матч с "Лансом"

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси получил самую высокую оценку в своей команде за матч 34-го тура чемпионата Франции с "Лансом" (1:1).

В этой встрече форвард провел на поле все 90 минут и забил гол дальним ударом. Издание Le Parisien оценило игру аргентинца оценкой 6,5 балла. Ближайшим преследователем стал полузащитник Марко Верратти (6).

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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