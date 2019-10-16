Месси получил шестую "Золотую бутсу"

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Месси получил шестую "Золотую бутсу"

Капитану "Барселоны" Лионелю Месси вручили "Золотую бутсу", как лучшему бомбардиру прошлого сезона.

Для звёздного аргентинца эта награда стала третьей подряд и шестой в карьере. Это мировой рекорд. У ближайшего преследователя в лице Криштиану Роналду четыре таких приза.

В прошлом сезоне 32-летний Месси забил в Примере 36 голов в 34 матчах.

Не пропустите: Ровно 15 лет назад Месси дебютировал за "Барселону" в официальном матче. Клуб опубликовал специальный ролик. | http://soccernews.ru
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Ровно 15 лет назад Месси дебютировал за "Барселону" в официальном матче. Клуб опубликовал специальный ролик

Ровно 15 лет назад Месси дебютировал за "Барселону" в официальном матче. Клуб опубликовал специальный ролик

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