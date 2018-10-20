Месси получил травму

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Месси получил травму

Капитан "Барселоны" Лионель Месси получил травму во время матча девятого тура Примеры против "Севильи".

Аргентинский бомбардир неудачно приземлился на руку. Медицинский штаб "сине-гранатовых" оказал ему необходимую помощь, однако замена всё равно потребовалась - на поле вышел Усман Дембеле.

Степень серьёзности повреждения пока неизвестна. Сроки восстановления будут определены по итогам медобследования.

31-летний Месси в этом сезоне сыграл за "Барселону" 12 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

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