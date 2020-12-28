Месси получил травму

Капитан "Барселоны" Лионель Месси находится в лазарете.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 33-летний футболист восстанавливается после травмы правой лодыжки.

Именно из-за повреждения звёздный форвард пропустит ближайший матч против "Эйбара". Ранее утверждалось, что причина заключается в дополнительных выходных в связи с поездкой в Аргентину на Рождество.

Месси в текущем сезоне забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 18 играх за "Барсу".

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