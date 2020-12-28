Месси получил травму
Капитан "Барселоны" Лионель Месси находится в лазарете.
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 33-летний футболист восстанавливается после травмы правой лодыжки.
Именно из-за повреждения звёздный форвард пропустит ближайший матч против "Эйбара". Ранее утверждалось, что причина заключается в дополнительных выходных в связи с поездкой в Аргентину на Рождество.
Месси в текущем сезоне забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 18 играх за "Барсу".
Не пропустите: Месси прокомментировал свои отношения с Гризманном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Спартак" почтил память Ильи Цымбаларя
-
Месси: "Не хочу даже размышлять о смерти"
-
У Диего Косты есть предложения из Китая и Бразилии
-
Геркус подвёл итоги правления Мещерякова и Кикнадзе в "Локомотиве"
-
Месси хочет поиграть в МЛС
-
Адвокат Данченкова связал приговор Широкова с его хвалебными высказываниями в адрес Путина
-
"Ювентус" не захотел подписывать Озила
-
"Арсенал" нацелился на защитника "Брайтона"
-
Жена Семака: "Мой папа спал в гробу"
-
"Интер" может заменить Хандановича украинским вратарём
-
Месси сделал важное заявление о своём будущем в "Барселоне"
-
Определён лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре. Ранее клуб обнулял голосование
-
Черышев назвал свои цели на 2021 год
-
Агент Ришарлисона прокомментировал интерес со стороны "Зенита"
-
Месси получил травму
-
"Шальке" объявил о назначении нового тренера
-
Роналду рассказал, что его раздражает в старшем сыне
-
Месси прокомментировал свои отношения с Гризманном
-
Каррагер обеспокоен проблемами "Ливерпуля" в центре обороны
-
"КраСава" рассказал о своём странном переходе из "Томи" в "Анжи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14