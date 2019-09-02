Месси получил трогательный подарок от африканских детей

Аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси вручили награду от фонда папы римского Франциска по итогам Кубка Америки-2019.

Футболист получил тряпичный мяч, который сделан детьми из Мозамбика. Франциск благословил приз, который символизирует честность, уважение и командную работу.

32-летний Месси стал победителем в борьбе за награду по итогам голосования среди учащихся заведений, которые находятся под покровительством фонда папы римского. Всего форвард набрал 34,28 процентов голосов, опередив перуанцев Эдисона Флореса (15,56%) и Педро Гальесе (11,28%), а также бразильца Дани Алвеса (10,5%).

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