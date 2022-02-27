Месси получил высокую оценку за матч с "Сент-Этьеном"

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Месси получил высокую оценку за матч с "Сент-Этьеном"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси получил высокую оценку за матч 26-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (3:1) по версии L’Équipe.

Журналисты издания оценили игру Месси в семь баллов по 10-балльной шкале. В этой встрече украинец отдал две голевые передачи. В составе ПСЖ оценку выше получил только нападающий Килиан Мбаппе (9), сделавший дубль и отдавший результативную передачу.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Мбаппе высказался об игре Месси. http://soccernews.ru
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