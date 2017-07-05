Месси получит 50 миллионов евро в качестве бонуса за подписание контракта с "Барселоной"

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Месси получит 50 миллионов евро в качестве бонуса за подписание контракта с "Барселоной"

Стали известны некоторые детали нового контракта нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб заплатит футболисту 50 миллионов евро в качестве бонуса за продление контракта с клубом. Эта сумма будет выплачена игроку в течение четырех лет. 

Кроме того, сумма отступных увеличится до 300 миллионов евро. Ожидается, что 30-летний Месси подпишет с "Барселоной" контракта до 2021 года.

Не пропустите: Официально: Месси согласовал новый контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru

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