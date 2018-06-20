Месси получит Кубок мира на день рождения

Министра физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков рассказал о подарке для нападающего сборной Аргентины Лионелю Месси, которому 24 июня исполнится 31 год.

"Сборная Аргентины - команда с мировым именем, естественно, что мы не могли обойти стороной такое важное событие, как день рождения лидера сборной Месси. Коллеги из Бронниц приготовили для Месси подарок - торт и копию Кубка мира, выполненную из гжели, - одного из наших национальных символов, хотелось бы, чтобы помимо положительных отзывов о радушном приеме и об условиях размещения, которые нам высказывали представители Федерации футбола Аргентины, Месси увез с собой кусочек России - то есть, вот этот подарочный сувенир. Не сомневаюсь, что он будет в восторге", - приводят слова Терюшкова российские СМИ.

Напомним, что в первом матче ЧМ-2018 Аргентина сыграла вничью с Исландией (1:1), а во втором туре сыграет с Хорватией 21 июня.

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