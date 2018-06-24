Месси получит на день рождения копию самого себя в виде торта

Московские кондитеры приготовили особенный торт на день рождения нападающему сборной Аргентины и "Барселоны" Лионелю Месси, сообщает newsx.com.

По сведениям источника, футболист получит сладкий подарок весом в 60 килограммов в виде самого себя в форме национальной команды.

"Мы передадим Лионеля Месси Лионель Месси", - сказала кондитер Дарья Малкина.

Напомним, что Месси сегодня исполнился 31 год.

В данный момент он со сборной Аргентины находится в России и принимает участие в Чемпионате Мира-2018. После двух туров аргентинцы имеют в своем активе всего одно очко, но сохраняют шансы на выход в плей-офф.

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