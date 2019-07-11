Месси получит необычный приз по итогам Кубка Америки

Фонд Папы римского Франциска вручит тряпичный мяч капитану сборной Аргентины Лионелю Месси по итогам Кубка Америки-2019, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, данная награда является символом честности, уважения и командной работы. Приз изготовлен детьми из Мозамбика.

Месси получит награду, как победитель голосования, в котором приняли участие учащиеся заведений, находящихся под покровительством фонда Папы римского. Месси набрал 34,28% голосов и опередил перуанцев Эдисона Флореса (15,56%) и Педро Гальесе (11,28%).

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