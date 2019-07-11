Месси получит необычный приз по итогам Кубка Америки
Фонд Папы римского Франциска вручит тряпичный мяч капитану сборной Аргентины Лионелю Месси по итогам Кубка Америки-2019, сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, данная награда является символом честности, уважения и командной работы. Приз изготовлен детьми из Мозамбика.
Месси получит награду, как победитель голосования, в котором приняли участие учащиеся заведений, находящихся под покровительством фонда Папы римского. Месси набрал 34,28% голосов и опередил перуанцев Эдисона Флореса (15,56%) и Педро Гальесе (11,28%).
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|38
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|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
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|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
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|38
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|44
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|Леванте
|38
|44
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|17
|Сельта Виго
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|18
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|19
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|38
|32