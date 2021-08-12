Месси получит от ПСЖ не менее 122 миллионов евро
Фото твиттер ПСЖ
Новичок ПСЖ Лионель Месси заработает крупную сумму по условиям двухлетнего контракта с клубом.
По данным Le Parisien, минимальный доход аргентинца составит - 122 миллиона евро. Это зарплата за два сезона (по 41 миллиону) и подписной бонус (40 миллионов).
Кроме того, в соглашении 34-летнего футболиста прописаны бонусы за победу парижан в Лиге Чемпионов, выигрыш "Золотого мяча" и так далее.
Напомним, что в договоре Месси с ПСЖ есть опция продления на год, поэтому общая сумма может вырасти ещё и за счёт этого.
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|1
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|2
|Марсель
|28
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|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13