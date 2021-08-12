Месси получит от ПСЖ не менее 122 миллионов евро

Теги псжлионель месси

Месси получит от ПСЖ не менее 122 миллионов евро

Фото твиттер ПСЖ

Новичок ПСЖ Лионель Месси заработает крупную сумму по условиям двухлетнего контракта с клубом.

По данным Le Parisien, минимальный доход аргентинца составит - 122 миллиона евро. Это зарплата за два сезона (по 41 миллиону) и подписной бонус (40 миллионов).

Кроме того, в соглашении 34-летнего футболиста прописаны бонусы за победу парижан в Лиге Чемпионов, выигрыш "Золотого мяча" и так далее.

Напомним, что в договоре Месси с ПСЖ есть опция продления на год, поэтому общая сумма может вырасти ещё и за счёт этого.

Не пропустите: "Эффект Месси": аудитория ПСЖ в инстаграме выросла более чем на 5 миллионов человек. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ла Лига одобрила сделку с фондом CVC после голосования клубов

Ла Лига одобрила сделку с фондом CVC после голосования клубов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов