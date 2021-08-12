Месси получит от ПСЖ не менее 122 миллионов евро

Фото твиттер ПСЖ

Новичок ПСЖ Лионель Месси заработает крупную сумму по условиям двухлетнего контракта с клубом.

По данным Le Parisien, минимальный доход аргентинца составит - 122 миллиона евро. Это зарплата за два сезона (по 41 миллиону) и подписной бонус (40 миллионов).

Кроме того, в соглашении 34-летнего футболиста прописаны бонусы за победу парижан в Лиге Чемпионов, выигрыш "Золотого мяча" и так далее.

Напомним, что в договоре Месси с ПСЖ есть опция продления на год, поэтому общая сумма может вырасти ещё и за счёт этого.

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