Месси получит правительственную награду Каталонии

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в скором времени получит от женералитета Каталонии правительственную премию "Creu de Sant Jordi".

Как сообщает Sport.es, инициатива вручить данную награду 31-летнему аргентинцу принадлежит совету директоров "блауграны".

Речь идёт о Кресте Сант-Жорди - второй по значимости премии после Золотой медали каталонского правительства.

Звёздный футболист будет награждён за "невероятную спортивную карьеру, благодаря которой он был признан лучшим спортсменом всех времён", а также за благотворительную деятельность.

В текущем сезоне Месси сыграл за "Барселону" 45 матчей, забил 46 голов и сделал 22 ассиста.

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