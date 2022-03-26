Месси помог Аргентине разгромить Венесуэлу

Фото твиттер КОНМЕБОЛ

В рамках 17-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке сборная Аргентины дома добилась крупной победы над Венесуэлой.

"Альбиселесте" разгромили соперника со счётом 3:0. Голами отличились Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария и Лионель Месси.

Аргентина – Венесуэла - 3:0

Голы: 1:0 – 35 Гонсалес, 2:0 – 79 Ди Мария, 3:0 – 82 Месси.

Аргентина: Армани, Молина, Отаменди, Песселья, Тальяфико, Паредес (Родригес, 88), Корреа (Корреа, 64), де Пауль, Мак Аллистер (Ди Мария, 70), Месси, Гонсалес (Бойе, 88).

Венесуэла: Фариньес, Росалес, Чансельор, Макун, Феррареси, Наварро (Мурильо, 46), Мартинес, Эррера (Мачис, 77), Кассерес (Гонсалес, 62), Рондон (Саварино, 83), Мартинес (Аристегьета, 62).

Аргентина остаётся на втором месте в таблице квалификации, Венесуэла занимает последнюю строчку.

Не пропустите: Винисиус высказался о дебютном голе за сборную Бразилии. | http://soccernews.ru