Месси помог Аргентине разгромить Венесуэлу
Фото твиттер КОНМЕБОЛ
В рамках 17-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке сборная Аргентины дома добилась крупной победы над Венесуэлой.
"Альбиселесте" разгромили соперника со счётом 3:0. Голами отличились Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария и Лионель Месси.
Аргентина – Венесуэла - 3:0
Голы: 1:0 – 35 Гонсалес, 2:0 – 79 Ди Мария, 3:0 – 82 Месси.
Аргентина: Армани, Молина, Отаменди, Песселья, Тальяфико, Паредес (Родригес, 88), Корреа (Корреа, 64), де Пауль, Мак Аллистер (Ди Мария, 70), Месси, Гонсалес (Бойе, 88).
Венесуэла: Фариньес, Росалес, Чансельор, Макун, Феррареси, Наварро (Мурильо, 46), Мартинес, Эррера (Мачис, 77), Кассерес (Гонсалес, 62), Рондон (Саварино, 83), Мартинес (Аристегьета, 62).
Аргентина остаётся на втором месте в таблице квалификации, Венесуэла занимает последнюю строчку.
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