Месси помог "Барселоне" опередить "Реал" по количеству завоеванных трофеев, хотя до его дебюта за клуб "сливочные" серьезно опережали конкурента
Как информирует El Mundo Deportivo, на момент дебюта аргентинского форварда Лионеля Месси за каталонскую "Барселону" мадридский "Реал" опережал своего главного конкурента на 12 завоеванных трофеев.
Так, на октябрь 2004-го года в активе королевского клуба значилось 72 победы в различного рода турнирах, тогда как на счету "сине-гранатовых" было "всего" 60 таких успехов. На сегодняшний же день соперничество по числу выигранных трофеев выигрывает уже "Барса" - 92 ее кубка против 90 наград у "сливочных".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|75
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|35
|67
|5
|Бетис
|35
|59
|6
|Вильярреал
|34
|54
|7
|Хетафе
|35
|49
|8
|Севилья
|34
|48
|9
|Жирона
|35
|48
|10
|Реал Сосьедад
|35
|46
|11
|Сельта Виго
|35
|45
|12
|Эйбар
|35
|44
|13
|Алавес
|35
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|35
|40
|15
|Леганес
|35
|40
|16
|Эспаньол
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|35
|28
|19
|Лас Пальмас
|35
|22
|20
|Малага
|35
|20