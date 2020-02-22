Месси помог "Барселоне" разгромить "Эйбар"

"Барселона" разгромила "Эйбар" в матче 25-го тура чемпионата Испании.

В составе каталонского клуба четыре гола забил капитан команды Лионель Месси. Еще один мяч записал в свой актив Артур.

"Барселона" - "Эйбар" - 5:0 (3:0)

Голы: Месси, 14 - 1:0, Месси, 37 - 2:0, Месси, 40 - 1:0, Месси, 87 - 4:0, Артур, 89 - 5:0

"Барселона": тер Стеген, Пике (Умтити, 68), Фирпо, Семеду, Лангле, Артур, Ракитич, Бускетс (де Йонг, 59), Видаль, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 72).

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Техеро, Бургос, Хосе Анхель, Эскаланте, Диоп, Инуи (Де Бласис, 66), Орельяна, Экспосито (Кристофоро, 83), Энрик (Кике Гонсалес, 66).

Отметим, что сине-гранатовые выигрывают 4 матч подряд в Ла Лиге.

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