Месси помог "Барселоне" разгромить "Эйбар"

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Месси помог "Барселоне" разгромить "Эйбар"

"Барселона" разгромила "Эйбар" в матче 25-го тура чемпионата Испании.

В составе каталонского клуба четыре гола забил капитан команды Лионель Месси. Еще один мяч записал в свой актив Артур.

"Барселона" - "Эйбар" - 5:0 (3:0)

Голы: Месси, 14 - 1:0, Месси, 37 - 2:0, Месси, 40 - 1:0, Месси, 87 - 4:0, Артур, 89 - 5:0

"Барселона": тер Стеген, Пике (Умтити, 68), Фирпо, Семеду, Лангле, Артур, Ракитич, Бускетс (де Йонг, 59), Видаль, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 72).

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Техеро, Бургос, Хосе Анхель, Эскаланте, Диоп, Инуи (Де Бласис, 66), Орельяна, Экспосито (Кристофоро, 83), Энрик (Кике Гонсалес, 66).

Отметим, что сине-гранатовые выигрывают 4 матч подряд в Ла Лиге.

А еще: Месси забивает 20+ голов 12 сезонов подряд | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Датчанин сразу преобразил игру Барсы! В отличии от Лео, он не самоутверждался за счёт мёртвого Эйбара - респект Мартину! А Лео не удивил... напомнил старшекласника, который отпиздил ребёнка с детского сада при помощи своих друзей, типичный картонный лидер... Visca el Barca!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лео плоскостопие, просто создан для таких вот матчей. Он любит пинать колясочников, бить людей старческого возраста, забивать всяким Эйбарам - и кричать "Липовый ЗМ в студию"! Люблю Барсу за 100+ млн. в год, судей и днарей! © Лионель Картон Месси. Visca el Barca!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лео - урод и ублюдок c плоскостопией в одном лице! Он самый настоящий инопланетянин заточенный под такие команды как Эйбар! Visca el Barca!

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Липовый покер! Если бы его забил парень с сердечком против заднего прохода, тогда он был бы настоящим!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ты как никогда прав!

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