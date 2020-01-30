Месси помог "Барселоне" разгромить "Леганес" и выйти в 1/4 финала Кубка Испании

"Барселона" разгромила "Леганес" в 1/8 финала Кубка Испании.

В составе победителей дубль оформил Лионель Месси, по голу забили Антуан Гризманн, Клеман Лангле и Артур Рамос.

"Барселона" - "Леганес" - 5:0 (2:0)

Голы: Гризманн, 4 - 1:0, Лангле,27 - 2:0, Месси, 59 - 3:0, Артур, 77 - 4:0, Месси, 89 - 5:0

"Барселона": тер Стеген, Лангле, Пике, Семеду, Альба (Фирпо, 64), Бускетс, де Йонг, Видаль (Ракитич, 61), Фати, Месси, Гризманн (Артур, 72).

"Леганес": Куэльяр, Сильва (Родригес, 57), Тарин, Сиовас, Росалес, Оскар Родригес, Меса (Эрасо, 57), Руибаль, Рубен Перес, Авазьем, Брэйтуэйт (Plomer, 71).

"Барселона" проходит в 1/4 финала Кубка Испании. Соперник станет известен позже.

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