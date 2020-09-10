Месси помог детям, имеющим проблемы со зрением

Теги барселоналионель месси

Месси помог детям, имеющим проблемы со зрением

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поучаствовал в благотворительной акции.

Звёздный аргентинец подарил 12 детям, имеющим проблемы со зрением, высокотехнологичные очки, стоимость которых составляет более 4 тысяч долларов за экземпляр.

Устройство имеет несколько функций, использующих искусственный интеллект для чтения текста вслух или информирования пользователя о том, что находится перед ним. Благодаря таким очкам можно распознавать лица, цвета, продукты, номиналы денежных купюр и так далее.

Не пропустите: Вальдес: "Нельзя сомневаться в Месси. Меня очень обидели некоторые комментарии в его адрес". | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У президента "Наполи" обнаружен коронавирус

У президента "Наполи" обнаружен коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов