Месси помог детям, имеющим проблемы со зрением

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поучаствовал в благотворительной акции.

Звёздный аргентинец подарил 12 детям, имеющим проблемы со зрением, высокотехнологичные очки, стоимость которых составляет более 4 тысяч долларов за экземпляр.

Устройство имеет несколько функций, использующих искусственный интеллект для чтения текста вслух или информирования пользователя о том, что находится перед ним. Благодаря таким очкам можно распознавать лица, цвета, продукты, номиналы денежных купюр и так далее.

Не пропустите: Вальдес: "Нельзя сомневаться в Месси. Меня очень обидели некоторые комментарии в его адрес". | http://soccernews.ru