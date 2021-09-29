Месси помог ПСЖ обыграть "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:0.

Победу парижанам принесли голы Идриссы Гуйе и Лионеля Месси.

ПСЖ Франция – "Манчестер Сити" Англия - 2:0 (1:0)

Голы: Гуйе, 8 - 1:0, Месси, 74 - 2:0

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Эррера, Гуйе (Данилу Перейра, 90), Верратти (Вейналдум, 78), Месси, Неймар, Мбаппе.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Фоден, 68), Стерлинг (Габриэл Жезус, 78), Марез.

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