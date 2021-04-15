Месси помог закупить китайскую вакцину для футболистов в Южной Америке

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Месси помог закупить китайскую вакцину для футболистов в Южной АмерикеФото: Reuters

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поспособствовал в получении 50 тысяч доз вакцины против коронавируса для футболистов в Южной Америке.

По сведениям The Guardian, аргентинец хочет, чтобы как можно больше игроков из Южной Америки были привиты до летнего Кубка Америки.

Отметим, что Месси отправил китайском производителю вакцины Sinovac три футболки с автографами, которые были проданы на аукционе. Вырученные средства были направлены на закупку вакцины.

Кубок Америки пройдет с 11 июня по 10 июля 2021 года.

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