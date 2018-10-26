Капитан "Барселоны" Лионель Месси поможет 15 тысячам африканских школьников, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, фонд аргентинского бомбардира обеспечит завтраками детей в Мозамбике, которые регулярно испытывают дефицит питания.

Благотворительная программа затронет 40 начальных школ в округе Мангундзе в провинции Газа.

Напомним, что сам Месси сейчас восстанавливается после перелома руки, из-за которого он угодил в лазарет на три недели.

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