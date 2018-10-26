Месси поможет 15 тысячам африканских школьников

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Месси поможет 15 тысячам африканских школьников

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поможет 15 тысячам африканских школьников, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, фонд аргентинского бомбардира обеспечит завтраками детей в Мозамбике, которые регулярно испытывают дефицит питания.

Благотворительная программа затронет 40 начальных школ в округе Мангундзе в провинции Газа.

Напомним, что сам Месси сейчас восстанавливается после перелома руки, из-за которого он угодил в лазарет на три недели.

Не пропустите: Озил: "Лучший игрок, с которым я играл - Роналду, но лучший из всех, с кем я встречался - это Месси". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

А я скоро выпущу новую коллеккцию трусов для педиков, с дырками сзади)

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Пришли и мне парочку - я тоже заднеприводной.

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МАРСЕЛО

А ко мне лучше сам приедь,можно и без трусов,уж очень по пальцу соскучился

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