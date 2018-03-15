Месси понадобилось меньше матчей и ударов, чтобы забить 100 голов в ЛЧ, чем Роналду

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился дублем в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси" (3:0, второй тайм).

Второй гол форварда стал для него 100-м в главном еврокубковом турнире. По числу голов в ЛЧ Месси уступает только нападающему "Реала" Криштиану Роналду (117).

Впрочем Месси, чтобы забить 100 голов провел на 14 матчей меньше, сыграл на 1758 минут меньше, а также нанес на 266 ударов меньше, чем Роналду.

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