Месси: "Понимаю, что мне нужен психолог"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что нуждается в психологической помощи, но пока не решился обратиться к профильному специалисту.

"Я должен был сходить к психологу, но никогда не ходил. Не знаю, почему. Трудно решиться на это, хотя понимаю, что психолог мне нужен. Моя жена неоднократно настаивала, чтобы я пошёл. Но я такой человек, который держит всё в себе. Никогда не делился переживаниями с другими. В общем, психолог принёс бы мне пользу, но я не хожу к нему", - приводит слова звёздного аргентинца Mundo Deportivo.

33-летний Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В текущем сезоне он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 18 играх.

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