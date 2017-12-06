Месси: "Понимаю решение Маскерано"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал ситуацию с возможным уходом из команды его одноклубника и партнера по сборной Аргентины Хавьера Маскерано.

" Я не собираюсь рассказывать, что он сказал мне, но я понимаю его желание уйти - он хочет играть больше. Я его понимаю. Самое приятное для футболиста - играть и наслаждаться играми. Он видит, что здесь он этого не получает", - цитирует 30-летнего форварда TyC Sports.

Напомним, Бартомеу прокомментировал возможный уход Маскерано. | soccernews.ru