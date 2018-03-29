Месси попадал в каркас ворот чаще 18 команд Ла Лиги

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси является лидером по числу попаданий мячом в штанги и перекладины, сообщает Opta.

По сведениям источника, футболисту 14 раз помешал забить каркас ворот.

По этому показателю он превосходит 18 команд Ла Лиги, уступая только "Барселоне" (29) и "Реал" (21).

Стоит отметить, что 30-летний Месси лидирует в списке снайперов Ла Лиги с 25 голами в 28 матчах.

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