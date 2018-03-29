Месси попадал в каркас ворот чаще 18 команд Ла Лиги

Теги барселоналионель месси

Месси попадал в каркас ворот чаще 18 команд Ла Лиги

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси является лидером по числу попаданий мячом в штанги и перекладины, сообщает Opta.

По сведениям источника, футболисту 14 раз помешал забить каркас ворот.

По этому показателю он превосходит 18 команд Ла Лиги, уступая только "Барселоне" (29) и "Реал" (21).

Стоит отметить, что 30-летний Месси лидирует в списке снайперов Ла Лиги с 25 голами в 28 матчах.

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Команда М О
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2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
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18 Лас Пальмас 29 21
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