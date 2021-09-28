Месси попал в заявку ПСЖ на матч с "Манчестер Сити"

Фото твиттер ПСЖ

Тренерский штаб ПСЖ во главе с Маурисио Почеттино определился с заявкой команды на игру 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

В итоговый состав парижан включены полузащитник Марко Верратти и нападающий Лионель Месси.

Напомним, что итальянец и аргентинец до последнего времени были травмированы, поэтому их участие в важном поединке было под вопросом.

ПСЖ примет "Сити" сегодня в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: Доннарумма сегодня дебютирует в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru