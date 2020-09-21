Месси попрощался с Артуро Видалем
Капитан "Барселоны" Лионель Месси опубликовал в инстаграме пост, посвященный уходу из клуба полузащитника Артуро Видаля.
Напомним, что чилиец станет игроком миланского "Интера". Скорее всего, это произойдёт уже сегодня.
"Сначала я знал о тебе только по матчам, когда мы противостояли друг другу. Всегда считал тебя феноменальным игроком. Потом мне посчастливилось пообщаться с тобой лично, и ты удивил меня ещё больше. За два года мы пережили многое, ты обращал на себя внимание. Раздевалка будет скучать по тебе, Артуро. Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе карьеры. Мы ещё обязательно встретимся, не сомневаюсь в этом", - написал аргентинец.
Te conocía sólo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste más todavía. Fueron dos años compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho, el vestuario te va a extrañar, @kingarturo23oficial. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro.
33-летний Видаль выступал за "Барсу" с лета 2018 года, сыграл 96 матчей, забил 11 голов и сделал 10 ассистов.
Не пропустите: Стало известно, сколько "Интер" заплатит "Барселоне" за Видаля. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Лидс" может купить игрока сборной Украины
-
Банда Юргена Клоппа показала, что "Челси" еще очень далек от своей игры! Пока многомиллионная закупка себя не оправдывает
-
Роналду забил в 19-м клубном сезоне подряд
-
"Реал" стал автором уникального достижения в Примере
-
Орье назвал "Спартаку" свои требования по зарплате
-
"Атлетико" нацелился на хавбека "Атлетико"
-
"Ювентус" установил рекорд Серии А
-
Кутепов прокомментировал своё будущее в "Спартаке"
-
Роджерс одержал 100 побед в 210 матчах АПЛ. Это четвёртый результат среди британских тренеров
-
Месси попрощался с Артуро Видалем
-
Главные новости дня: 20 сентября
-
Экс-президент "Спартака" Червиченко высказался о результатах команды в нынешнем сезоне
-
"Марсель" и "Лилль" обменялись голами в матче Лиги 1
-
Смолов высказался о победном матче "Локомотива" с "Тамбовом"
-
"Реал" сыграл вничью с "Реал Сосьедадом" во 2-м туре Ла Лиги
-
"Ювентус" разгромил "Сампдорию" в дебютном матче Пирло
-
Клопп ярко высказался о результатах новичка "Ливерпуля" Алькантары
-
Главный тренер "Локомотива" Николич ярко высказался о ЦСКА
-
"Лестер" обыграл "Бернли" в первом матче сезона АПЛ
-
В понедельник Видаль прибудет в Милан и заключит контракт с "Интером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14