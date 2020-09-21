Месси попрощался с Артуро Видалем

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Месси попрощался с Артуро Видалем

Капитан "Барселоны" Лионель Месси опубликовал в инстаграме пост, посвященный уходу из клуба полузащитника Артуро Видаля.

Напомним, что чилиец станет игроком миланского "Интера". Скорее всего, это произойдёт уже сегодня.

"Сначала я знал о тебе только по матчам, когда мы противостояли друг другу. Всегда считал тебя феноменальным игроком. Потом мне посчастливилось пообщаться с тобой лично, и ты удивил меня ещё больше. За два года мы пережили многое, ты обращал на себя внимание. Раздевалка будет скучать по тебе, Артуро. Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе карьеры. Мы ещё обязательно встретимся, не сомневаюсь в этом", - написал аргентинец.

33-летний Видаль выступал за "Барсу" с лета 2018 года, сыграл 96 матчей, забил 11 голов и сделал 10 ассистов.

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