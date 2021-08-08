Месси попрощался с "Барселоной"

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Нападающий Лионель Месси после своей прощальной пресс-конференции выложил прощальный с "Барселоной" пост в инстаграме.

"Я бы хотел уйти иначе, хотя расставания никогда не бывают приятными. Я бы с радостью остался, я делал все ради этого, но не сложилось.

Я могу лишь поблагодарить всех, кого встретил за эти годы, проведенные в клубе. А также всех фанатов, которые дарили мне свою любовь и которым я старался отвечать тем же, отдавая все силы ради этой футболки.

Я ухожу, но не прощаюсь. До встречи! Visça El Barça!", - написал аргентинец.

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