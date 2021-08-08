Месси попрощался с "Барселоной"

11 Теги лионель мессибарселона

Месси попрощался с "Барселоной"Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Нападающий Лионель Месси после своей прощальной пресс-конференции выложил прощальный с "Барселоной" пост в инстаграме.

"Я бы хотел уйти иначе, хотя расставания никогда не бывают приятными. Я бы с радостью остался, я делал все ради этого, но не сложилось.

Я могу лишь поблагодарить всех, кого встретил за эти годы, проведенные в клубе. А также всех фанатов, которые дарили мне свою любовь и которым я старался отвечать тем же, отдавая все силы ради этой футболки.

Я ухожу, но не прощаюсь. До встречи! Visça El Barça!", - написал аргентинец.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Первоклашка, ты думаешь что я свой миллиард заработал за фотки с голом торсом или за трусы и гандоны что выпускаются мною под маркой KR7 ?

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси - лицо клуба, и все контракты с Барсой учитывают что Месси будет и дальше играть за клуб, и будет рекламировать их продукт!

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Компания Qatar Airways стал стала спонсором Барселоны в 2013 году. С тех пор ей удалось в 2 раза увеличить частоту полетов в Мадрид и Барселону. "Qatar Airways помог Барселоне вырасти в последние годы. Успехи клуба – частично и их заслуга. Нам приятно продлить сотрудничество на еще один сезон и мы надеемся, что оно и дальше будет вести к обоюдному росту", — заявил представитель Барселоны Манель Аройо. Контракт был продлен на прежних условиях – Барселона получит 65 млн евро за один год.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Барса сегодня подписала договор, который вступит в силу с начала следующего сезона. В год каталонцы будут получать до 61,5 млн. евро. 55 Барса получает автоматически, 1,5 млн. бонусов блаугранас получат за победу в Примере, еще 5 млн. – за триумф в Лиге чемпионов. Договор подписан на 5 лет до 2021 года. Rakuten с 1997 года занимается продажами в интернете и на данный момент является одной из самых крупных торговых онлайн-площадок Японии. С 2013 года спонсором Барселоны была компания Qatar Airways, однако испанский клуб принял решение сменить партнера.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

А дальше Найки и Адидасы Ракутены и всякие Авиаперевозчики иплатят сотни миллионов за каждый "чих и пук" Месси ! )))))))))))))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

So and?What's next?Платят клубу за резмещение рекламы , а гнум-то тут причём?))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Согласен.Надо было остаться и обанкротить клуб до конца!А потом - Вискас Эль Барса!

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Каждый евро зарплаты Месси, давал клубу три евро прибыли!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

С футболок что ли?Не смеши ... Хе-хе ...

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Вы хлупый мальчишка Первоклашка, футболки только маленькая часть доходов Барсы! Все многоСОТмиллионные контракты Барсы заключались с условием что Месси будет выступать во всех Европейских Кубках, учитывались и индивидуальные награды: как лучший нападающий ЛаЛиги, лучший ассистентЛаЛиги и Лиги Чемпионов, учитывался Лучший игрок мира, лучший игрок десятилетия и "Золотая бутса" и "Золотой мяч".

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ну и?А дальше-то что?Где здесь доход и "магическая" прибыль?

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