Месси попрощался с Вальверде

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в инстаграме пожелал удачи бывшему главному тренеру команды Эрнесто Вальверде.

Сегодня, 14 января, 55-летний специалист покинул каталонский клуб.

"Спасибо за все, мистер. Я уверен, куда бы вы не пошли - вы везде добьетесь успеха. Вы настоящий профессионал и замечательный человек. Удачи и обнимаю", - написал Месси.

Ранее хавбек "Барселоны" Мело трогательно попрощался с Вальверде.

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