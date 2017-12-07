Месси попросил "Барселону" отказаться от покупки Коутиньо в пользу другого игрока

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси попросил руководство своего клуба отказаться от покупки полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно.

Как информирует Sports Illustrated со ссылкой на испанскую прессу, 30-летний форвард "сине-гранатовых" сообщил, что, по его мнению, клубу необходимо сменить трансферные приоритеты на январь и приобрести вместо бразильца игрока в центр обороны, так как именно эта позиция с возможным уходом Хавьера Маскерано и травмой Самюэля Умтити стала самой проблемной в команде.

Напомним, "Ливерпуль" снизил трансферную стоимость Коутиньо. | soccernews.ru