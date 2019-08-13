Месси попросил Неймара отказать "Реалу"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси выступает против перехода нападающего ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

Как сообщает Marca, звёздный аргентинец связывался с бывшим партнёром по команде и просил его отказать королевскому клубу.

Ранее футболисты уже созванивались и обсуждали будущее бразильца. Тогда Неймар обратился к Месси с просьбой посодействовать его возвращению в "Барселону".

Два года назад форвард покинул "Камп Ноу" и перебрался в ПСЖ за 222 миллиона евро, а этим летом в ультимативной форме требует продать его в один из испанских клубов.

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