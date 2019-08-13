Месси попросил Неймара отказать "Реалу"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси выступает против перехода нападающего ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".
Как сообщает Marca, звёздный аргентинец связывался с бывшим партнёром по команде и просил его отказать королевскому клубу.
Ранее футболисты уже созванивались и обсуждали будущее бразильца. Тогда Неймар обратился к Месси с просьбой посодействовать его возвращению в "Барселону".
Два года назад форвард покинул "Камп Ноу" и перебрался в ПСЖ за 222 миллиона евро, а этим летом в ультимативной форме требует продать его в один из испанских клубов.
Не пропустите: "Барселона" предложила ПСЖ свой вариант трансфера Неймара, однако он не устроил клуб. | http://soccernews.ru
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|Валенсия
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|5
|Хетафе
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|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
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|Леганес
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|14
|Вильярреал
|38
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|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
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|Сельта Виго
|38
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|18
|Жирона
|38
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|Уэска
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|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32