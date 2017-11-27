Месси попросил руководство "Барселоны" продлить контракты с двумя игроками

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси попросил руководство своего клуба продлить контракты с двумя игроками команды.

Так, перед пролонгацией сотрудничества с "сине-гранатовыми" 30-летний аргентинец сообщил президенту Жозепу Марие Бартомеу, что он хочет, дабы в ближайшее время новые соглашения также были подписаны с защитником Самюэлем Умтити и полузащитником Серхи Роберто.

Напомним, Вальверде прокомментировал незасчитанный гол Месси. | soccernews.ru