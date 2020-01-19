Месси попросил Сетьена купить нападающего сборной Аргентины
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси посоветовал новому главному тренеру команды Кике Сетьену купить его соотечественника форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, сообщает Mirror.
По сведениям издания, Месси уверен, что Агуэро является идеальной заменой уругвайскому нападающему Луису Суаресу, который пропустит около четырех месяцев после операции на колене.
В нынешнем сезоне 31-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Саутгемптон
|23
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17