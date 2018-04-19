Месси попросил Вальверде не включать в основной состав "Барселоны" на финал Кубка Испании трех игроков

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Месси попросил Вальверде не включать в основной состав "Барселоны" на финал Кубка Испании трех игроковВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси попросил главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде не включать в основной состав на финальный матч Кубка Испании против "Севильи" трех игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец призвал наставника "сине-гранатовых" отказаться от экспериментов и ротации и задействовать в этой игре всех сильнейших футболистов. При этом звездный игрок сообщил, что Нелсон Семеду, Андре Гомеш и Усман Дембеле должны начать поединок на скамейке запасных.

Напомним, стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иньеста. | soccernews.ru

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