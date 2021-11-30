Месси порассуждал о своих успехах в 2021 году

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси после получения седьмого "Золотого мяча" поделился мыслями о своей игре в этом году.

"Думаю, у меня был хороший год в "Барселоне", несмотря на то, что мы не выиграли Лигу Чемпионов и Ла Лигу. Команда до конца боролась за победу в чемпионате, а также взяла Кубок Испании. Для меня большая честь стать первым футболистом, выигравшим "Золотой мяч" как игрок ПСЖ. Это особенное событие", - цитирует аргентинца RMC Sport.

Напомним, что в 2021 году Месси, помимо успехов на клубном уровне, впервые в карьере завоевал трофей со сборной.

Летом аргентинцам впервые с 1993 года покорился Кубок Америки, а форвард ПСЖ забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 7 матчах турнира.

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