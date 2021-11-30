Месси порассуждал о своих успехах в 2021 году
Фото твиттер ПСЖ
Нападающий ПСЖ Лионель Месси после получения седьмого "Золотого мяча" поделился мыслями о своей игре в этом году.
"Думаю, у меня был хороший год в "Барселоне", несмотря на то, что мы не выиграли Лигу Чемпионов и Ла Лигу. Команда до конца боролась за победу в чемпионате, а также взяла Кубок Испании. Для меня большая честь стать первым футболистом, выигравшим "Золотой мяч" как игрок ПСЖ. Это особенное событие", - цитирует аргентинца RMC Sport.
Напомним, что в 2021 году Месси, помимо успехов на клубном уровне, впервые в карьере завоевал трофей со сборной.
Летом аргентинцам впервые с 1993 года покорился Кубок Америки, а форвард ПСЖ забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 7 матчах турнира.
Не пропустите: Месси стал вторым самым возрастным обладателем "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси стал вторым самым возрастным обладателем "Золотого мяча"
-
Главные новости дня: 29 ноября
-
Стал известен отрыв Месси от Левандовски в голосовании за "Золотой мяч"
-
Победы "Зенита" и "Динамо", поражение "Локомотива" и спасение "Спартака": все результаты 16-го тура РПЛ
-
Месси прокомментировал получение 7-го "Золотого мяча"
Лента новостей
-
Кузяев высоко отозвался о Дзюбе
-
"Вест Хэм" нацелился на защитника "Ливерпуля"
-
"Это проблема France Football": Збигнев Бонек встал на защиту Месси
-
"Фиорентина" включила Кокорина в заявку на матч с "Сампдорией"
-
"Спартак" поспорит с "Локомотивом" за вратаря "Факела"
-
Рангник не сможет руководить "Манчестер Юнайтед" в матче с "Арсеналом"
-
Пеле поздравил Месси с получением "Золотого мяча"
-
Бензема отреагировал на итоги голосования за обладателя "Золотого мяча"
-
Касильяс - о "Золотом мяче": "Всё сложнее верить в индивидуальные награды"
-
1
Смолов - о результатах "Локомотива": "Как тренируемся, так и играем"
-
Президент ПСЖ прокомментировал получение Доннаруммой приза имени Льва Яшина
-
1
Месси порассуждал о своих успехах в 2021 году
-
1
Оливер Кан оценил результаты голосования за обладателя "Золотого мяча"
-
Президент ПСЖ высказался о получении Месси "Золотого мяча"
-
Президент "Баварии" отреагировал на итоги голосования за обладателя "Золотого мяча"
-
Тухель прокомментировал получение "Челси" титула лучшего клуба 2021 года
-
Месси стал вторым самым возрастным обладателем "Золотого мяча"
-
Маттеус - о "Золотом мяче": "Я больше не понимаю этот мир"
-
Каррагер сравнил переходы Месси в ПСЖ и Роналду в "МЮ"
-
Главные новости дня: 29 ноября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13