Месси поразил дриблингом во время матча Аргентина - Уругвай
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продемонстрировал удивительные футбольные навыки во время товарищеского матча против Уругвая.
Форвард "Барселоны" в очень сложной ситуации оставил не у дел нескольких соперников за счёт дриблинга и продолжил атаку своей команды. Смотрите, как это было!
Try and take the ball away from Messi pic.twitter.com/cLNfdqvXH8— Mbappísta (@MbappeBDR) November 18, 2019
Напомним, что Аргентина и Уругвай сыграли вничью со счётом 2:2. В активе Месси гол с пенальти и ассист.
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