Месси поразил дриблингом во время матча Аргентина - Уругвай

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продемонстрировал удивительные футбольные навыки во время товарищеского матча против Уругвая.

Форвард "Барселоны" в очень сложной ситуации оставил не у дел нескольких соперников за счёт дриблинга и продолжил атаку своей команды. Смотрите, как это было!

Try and take the ball away from Messi pic.twitter.com/cLNfdqvXH8