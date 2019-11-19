Месси поразил дриблингом во время матча Аргентина - Уругвай

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продемонстрировал удивительные футбольные навыки во время товарищеского матча против Уругвая.

Форвард "Барселоны" в очень сложной ситуации оставил не у дел нескольких соперников за счёт дриблинга и продолжил атаку своей команды. Смотрите, как это было!

Try and take the ball away from Messi pic.twitter.com/cLNfdqvXH8 — Mbappísta (@MbappeBDR) November 18, 2019

Напомним, что Аргентина и Уругвай сыграли вничью со счётом 2:2. В активе Месси гол с пенальти и ассист.

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