Месси порекомендовал Азару не переходить в "Реал"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси порекомендовал вингеру лондонского "Челси" Эдену Азару не переходить в мадридский "Реал".

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, по окончанию вчерашнего матча между их командами футболисты прямо на поле обменялись несколькими словами. Во время этого разговора аргентинец в шутливой форме посоветовал бельгийцу не переходить в королевский клуб.

Напомним, Абрамович назвал "Реалу" цену на Азара. | soccernews.ru