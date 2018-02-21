Месси порекомендовал Азару не переходить в "Реал"

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Месси порекомендовал Азару не переходить в "Реал"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси порекомендовал вингеру лондонского "Челси" Эдену Азару не переходить в мадридский "Реал".

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, по окончанию вчерашнего матча между их командами футболисты прямо на поле обменялись несколькими словами. Во время этого разговора аргентинец в шутливой форме посоветовал бельгийцу не переходить в королевский клуб.

Напомним, Абрамович назвал "Реалу" цену на Азара. | soccernews.ru

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