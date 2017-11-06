Месси порекомендовал "Барселоне" подписать игрока сборной Португалии

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси порекомендовал руководству своего клуба подписать вингера "Валенсии" Гонсалу Гедеша, права на которого принадлежат французскому ПСЖ.

Как информирует Diario Gol, 30-летний форвард "сине-гранатовых" остался приятно удивлен выступлением футболиста сборной Португалии в стартовавшем розыгрыше Ла Лиги. По мнению аргентинского бомбардира, перспективный вингер смог бы легко вписаться в рисунок игры "Барсы", поэтому его клубу стоило бы обратить внимание на него.

В нынешнем сезоне Гедеш забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 12 матчах за "Валенсию".

Напомним, РФС принял беспрецедентные меры для обеспечения безопасности Месси. | soccernews.ru