Месси послал сообщение Роналдиньо

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси послал сообщение обладателю "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо, который завершил свою карьеру игрока.

"Я всегда говорил, что многому научился у тебя. Я всегда буду благодарен за то, как легко ты меня принял, когда я только появился в раздевалке команды. Мне повезло делиться с тобой многими вещами, и я очень счастлив этому. Помимо того, что ты являешься феноменом с мячом, ты также - очень хороший человек, а это самое главное. Даже если ты решил уйти, футбол никогда не забудет твою улыбку. Всего наилучшего, Ронни", - написал 30-летний аргентинец в своем инстаграме.

Напомним, Неймар прокомментировал завершение карьеры Роналдиньо. | soccernews.ru