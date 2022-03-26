Месси: "После ЧМ-2022 мне придётся многое переосмыслить"

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Месси: "После ЧМ-2022 мне придётся многое переосмыслить"

Фото твиттер сборной Аргентины

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не гарантировал, что продолжит выступать за сборную Аргентины после ЧМ-2022.

"Я думаю о том, что ждёт нас сейчас. Но после чемпионата мира мне придётся многое переосмыслить. Всё зависит от успешности выступления на турнире. Будем надеяться, что все сложится наилучшим образом.

Я очень счастлив здесь, чувствовал это ещё до победы в Кубке Америки. Люди дарят мне свою любовь, и я благодарен им", - приводит слова 34-летнего футболиста Marca.

Месси выступает за "альбиселесте" с 2005 года, сыграл 158 матчей и забил 80 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории аргентинской сборной.

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