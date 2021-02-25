Месси после матча попросил футболку у голкипера "Эльче"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и вратарь "Эльче" Эдгар Бадия обменялись футболками по окончании очной игры между командами.

Звёздный аргентинец сам попросил игровую майку у малоизвестного соперника, чем заметно его удивил.

Elche's goalkeeper couldn't believe it when Lionel Messi asked him for his shirt in return pic.twitter.com/DRHcvH5J9w — ESPN FC (@ESPNFC) February 24, 2021

Напомним, что "Барса" разгромила "Эльче" со счётом 3:0, а Месси в этом матче оформил дубль.

29-летний Бадия до "Эльче" выступал за "Реус", а также вторые команды "Гранады" и "Эспаньола".

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