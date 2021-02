Месси после матча попросил футболку у голкипера "Эльче"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и вратарь "Эльче" Эдгар Бадия обменялись футболками по окончании очной игры между командами.

Звёздный аргентинец сам попросил игровую майку у малоизвестного соперника, чем заметно его удивил.

Elche's goalkeeper couldn't believe it when Lionel Messi asked him for his shirt in return pic.twitter.com/DRHcvH5J9w