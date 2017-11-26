Месси: "После ухода Неймара "Барселона" стала более сбалансированной командой"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался об уходе из клуба своего бывшего партнера по команде Неймара.

"Уход Неймара стал причиной изменений в нашей игре. Мы потеряли много наступательных возможностей, но это помогло нам в игре в обороне. Сегодня мы больше уделяем внимания контролю над игрой в середине поля. Мы стали более сбалансированной командой, что улучшило нашу игру в обороне", - цитирует 30-летнего аргентинца BleacherReport.

Напомним, "Барселона" заплатит Месси солидную сумму в качестве подписного бонуса. | soccernews.ru