Месси: "После ухода Неймара "Барселона" стала более сбалансированной командой"

Теги барселоналионель мессинеймар

Месси: "После ухода Неймара "Барселона" стала более сбалансированной командой"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался об уходе из клуба своего бывшего партнера по команде Неймара.

"Уход Неймара стал причиной изменений в нашей игре. Мы потеряли много наступательных возможностей, но это помогло нам в игре в обороне. Сегодня мы больше уделяем внимания контролю над игрой в середине поля. Мы стали более сбалансированной командой, что улучшило нашу игру в обороне", - цитирует 30-летнего аргентинца BleacherReport.

Напомним, "Барселона" заплатит Месси солидную сумму в качестве подписного бонуса. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов