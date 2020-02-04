Месси последние несколько матчей играл с травмой

Форвард "Барселоны" Лионель Месси несколько матчей подряд играл с травмой. Об этом сообщает ESPN.

Капитан каталонцев испытывает дискомфорт в бедре. Футболист мог бы не играть в этих встречах, однако из-за травмированных Луиса Суареса и Усмана Дембеле у Месси не осталось выбора.

По данным источника, тренировки главного тренера "Барселоны" Кики Сетьена негативно влияют на здоровье аргентинца.

В четверг состоится матч "Атлетик" - "Барселона" и начнется в 23:00 (мск).

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