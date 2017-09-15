Месси посоветовал Алькасеру покинуть "Барселону"

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Месси посоветовал Алькасеру покинуть "Барселону"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси посоветовал своему партнеру по команде Пако Алькасеру покинуть клуб.

Как информирует испанская пресса, аргентинский форвард в разговоре с бывшим игроком "Валенсии" порекомендовал тому зимой для реанимации своей карьеры сменить клубную прописку. Месси считает, что с приходом в команду Усмана Дембеле Алькасеру будет еще труднее получать игровое время в "Барсе".

Напомним, Буффон выразил сожаление из-за того, что Месси и Роналду не играют в Италии. | soccernews.ru

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