Месси посоветовал Алькасеру покинуть "Барселону"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси посоветовал своему партнеру по команде Пако Алькасеру покинуть клуб.

Как информирует испанская пресса, аргентинский форвард в разговоре с бывшим игроком "Валенсии" порекомендовал тому зимой для реанимации своей карьеры сменить клубную прописку. Месси считает, что с приходом в команду Усмана Дембеле Алькасеру будет еще труднее получать игровое время в "Барсе".

Напомним, Буффон выразил сожаление из-за того, что Месси и Роналду не играют в Италии. | soccernews.ru