Месси поставил себе личную цель в игре против "Ювентуса"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси поставил себе личную цель в матче Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса".

Как информирует El Mundo Deportivo, главный бомбардир "сине-гранатовых" намерен таки отличиться забитым мячом в воротах голкипера "старой сеньоры" Джанлуиджи Буффона. Ранее аргентинец провел уже три поединка против "Юве", однако ни в одном из них он не смог "распечатать" легендарного итальянца.

Напомним, спортдир "Барселоны" заверил, что Месси продлит контракт с "Барселоной".