Месси поставил себе личную цель в игре против "Ювентуса"

Теги барселоналионель мессиювентусджанлуиджи буффон

Месси поставил себе личную цель в игре против "Ювентуса"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси поставил себе личную цель в матче Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса".

Как информирует El Mundo Deportivo, главный бомбардир "сине-гранатовых" намерен таки отличиться забитым мячом в воротах голкипера "старой сеньоры" Джанлуиджи Буффона. Ранее аргентинец провел уже три поединка против "Юве", однако ни в одном из них он не смог "распечатать" легендарного итальянца.

Напомним, спортдир "Барселоны" заверил, что Месси продлит контракт с "Барселоной"

комментарии
Дима

Если Джорджио поправится то скорее всего и на этот раз не получится)

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Конь

Гоббы против мессюков...отвратительнейшая компания.

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Дима

не нравится, не смотри.

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