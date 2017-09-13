Месси поставил свою подпись на двух контрактах из трех с "Барселоной"
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси поставил свою подпись на двух контрактах из трех о продлении сотрудничества со своим клубом.
Как информирует sport.es, клуб подготовил для своей главной звезды три соглашения: одно - для фонда Лионеля Месси, второе рассчитано на обладание прав на изображение футболиста, а третье - непосредственно сам трудовой договор. Аргентинец уже подписал первые два контракта. Третье же соглашение было подписано отцом Лионеля Хорхе, который как его агент имеет на это право. Теперь клуб ожидает, что сам футболист последует примеру своего отца.
Стоит отметить, что специалисты уже назвали продление контракта Месси с "Барсой" пустой формальностью, потому что ситуация, когда аргентинец зимой подпишет соглашение с другим клубом, а права на его изображение будут принадлежать "сине-гранатовым", видится маловероятной.
Напомним, Месси дал достойный ответ испанскому журналисту. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|3
|9
|2
|Реал Сосьедад
|3
|9
|3
|Севилья
|3
|7
|4
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|5
|Леганес
|3
|6
|6
|Атлетико Мадрид
|3
|5
|7
|Реал Мадрид
|3
|5
|8
|Леванте
|3
|5
|9
|Валенсия
|3
|5
|10
|Хетафе
|3
|4
|11
|Жирона
|3
|4
|12
|Сельта Виго
|3
|3
|13
|Вильярреал
|3
|3
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|Бетис
|3
|3
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|Эйбар
|3
|3
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|Депортиво Ла-Корунья
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|1
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|Эспаньол
|3
|1
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|Малага
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|0
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|Алавес
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