Месси поставил условие для продления своего контракта перед руководством "Барселоны"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси поставил условие для продления своего контракта перед руководством "сине-гранатовых".

Как информирует le10sport, официально объявлено о пролонгации сотрудничества между аргентинцем и его клубом еще не было, однако вероятность того, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" сменит летом команду - крайне мала. Затягивание с подписанием нового соглашения 30-летнего нападающего с "Барсой" обусловлено тем, что футболист пока не получил от руководства своего клуба гарантий того, что команда будет усилена качественными исполнителями - как ближайшей зимой, так и следующим летом.

Напомним, "Реал" заинтересовался трансферной целью "Барселоны". | soccernews.ru