Месси поставил условие для продления своего контракта перед руководством "Барселоны"

Теги барселоналионель месси

Месси поставил условие для продления своего контракта перед руководством "Барселоны"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси поставил условие для продления своего контракта перед руководством "сине-гранатовых".

Как информирует le10sport, официально объявлено о пролонгации сотрудничества между аргентинцем и его клубом еще не было, однако вероятность того, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" сменит летом команду - крайне мала. Затягивание с подписанием нового соглашения 30-летнего нападающего с "Барсой" обусловлено тем, что футболист пока не получил от руководства своего клуба гарантий того, что команда будет усилена качественными исполнителями - как ближайшей зимой, так и следующим летом.

Напомним, "Реал" заинтересовался трансферной целью "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Леванте 12 15
13 Сельта Виго 12 14
14 Эспаньол 12 13
15 Атлетик Бильбао 12 12
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов