Месси посвятил Марадоне гол в ворота "Осасуны"

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Месси посвятил Марадоне гол в ворота "Осасуны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси посвятил Диего Марадоне свой гол в ворота "Осасуны" в матче 11-го тура чемпионата Испании (4:0).

После гола Месси снял футболку "Барселоны", продемонстрировав майку "Ньюэллс Олд Бойз" с 10-м номером на спине. За эту команду Лионель играл на молодежном уровне, а Диего выступал за клуб в 1993 году.

Напомним, что Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за острой сердечной недостаточности, к которой привел отек легких.

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